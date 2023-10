De passage en confé­rence de presse après son entrée en lice réussie, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 6–3 face à Garin), Daniil Medvedev a été inter­rogé sur un moment assez inso­lite durant la rencontre lors­qu’un papillon s’est posé sur lui.

Et visi­ble­ment, c’est très bon signe pour le Russe puisque les papillons sont consi­dérés comme des porte‐bonheurs dans la culture chinoise.

« Oui, c’était assez drôle parce que je trouve les papillons magni­fiques, mais d’une certaine manière, je n’ai pas peur des insectes, mais je n’aime pas qu’ils se posent sur moi. Alors j’étais un peu, genre, je sais qu’il ne peut rien me faire, mais je me disais : ‘qu’est‐ce que je dois faire ?’ et puis quand il s’est posé sur la balle, c’était en fait assez drôle parce que j’ai pu le donner au ramas­seur de balles et c’était un moment amusant. Je ne pense pas que cela me soit déjà arrivé, et si cela porte chance, c’est parfait pour moi, j’en suis heureux (rires). »