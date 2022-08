Kyrgios : « Souvent, les joueurs qui arrivent en finale de Grand Chelem ont du mal pendant les six mois suivants, mais je sens que je ne veux pas être un de ces joueurs »

Nick Kyrgios a enfin passé un cap dans sa carrière de joueur de tennis, c’est en tout cas ce qu’il prétend.

Facile vain­queur de Marcos Giron ce mardi au premier tour de l’ATP 500 de Washington, l’Australien, qui n’a cessé de s’en­cou­rager tout au long de la rencontre, a affirmé en confé­rence de presse que sa menta­lité vis‐à‐vis de son sport n’était plus du tout la même.

« Je joue pour bien plus que moi‐même, j’ai l’im­pres­sion d’avoir un état d’es­prit tota­le­ment diffé­rent. Il y a quelques années, après avoir obtenu un excellent résultat en Grand Chelem, j’au­rais eu du mal à conti­nuer, à trouver la moti­va­tion, j’étais proba­ble­ment un peu plus égoïste. Souvent, les joueurs qui arrivent en finale de Grand Chelem ont du mal pendant les six mois suivants, mais je sens que je ne veux pas être un de ces joueurs. Je suis allé aux Bahamas pour prendre quelque jours de vacances, mais je m’en­traî­nais quand même là‐bas tous les jours. J’avais envie de me rendre sur ces tour­nois comme ici à Washington et être en forme pour jouer. Vous savez, Marcos Giron fait partie des 50 meilleurs au monde, le battre en une heure n’est pas facile. Je fais tout ce que je peux, j’ai beau­coup de moti­va­tion en ce moment. »