Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent le tennis mondial depuis le début de la saison, les dépar­tager n’est pas une tâche aisée.

Observateur attentif du circuit, notre confrère Benoît Maylin a pour­tant expliqué qu’il était plus impres­sionné par les pres­ta­tions de l’Italien que par celles de l’Espagnol. Explications.

😲 « Je suis plus impres­sionné par ce que réussi à faire Sinner qu’Alcaraz. On se disait que Sinner aurait du mal quand il est arrivé sur le circuit mais il est numéro 1 mondial aujourd’hui, et il tient son rang ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/NeXiRAhCbF — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 7, 2024

« Je suis plus impres­sionné par ce que réussi à faire Sinner que par ce que réussi à faire Alcaraz. J’ai l’im­pres­sion que pour Alcaraz, tous les dieux de l’uni­vers se sont foutus sur le berceau. Il a tout le mec. Pas Sinner. Quand tu le vois arriver sur le circuit, tu te dis qu’il va avoir du mal avec son tennis mono­li­thique. La progres­sion qu’il a pu faire, il bouillonne comme tout le monde à l’in­té­rieur. Il faut réussir à avoir ce contrôle mental avec toutes les histoires en plus qu’il doit se traîner derrière lui. Et le mec il bouge pas une oreille et il arrive toujours à être numéro 1 mondial avec ce dossard. Tous ils te le disent : tu es numéro 1, tout le monde veut te faire tomber. C’est normal, tu es la cible. Il faut la tenir cette place, et il la tient ! », a déclaré Maylin dans l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV.