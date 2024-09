Capitaine de la Team Europe sur la Laver Cup pour la dernière fois lors de cette septième édition qui a lieu à Berlin, Bjorn Borg a logi­que­ment été beau­coup solli­cité par les médias, lui qui est d’ha­bi­tude si discret pendant de la saison.

Et lorsque le jour­na­liste de The Athletic lui a demandé quel joueur actuel lui faisait le plus penser à lui, le Suédois n’a pas hésité long­temps en citant Rafael Nadal.

« Quel joueur actuel me fait le plus penser à moi ? J’ai grandi sur la terre battue. Nadal a grandi sur la terre battue. C’est lui. Le voir jouer sur la terre battue, c’est fantas­tique. Il est incroyable. Je peux comprendre comment il sait déplacer les joueurs sur le court. »