Dans sa récente inter­view à l’agence de presse EFE en marge d’un match exhi­bi­tion à New‐York face à Ben Shelton, Carlos Alcaraz a confirmé l’ar­rivée de Samuel Lopez dans son équipe en tant que deuxième entraî­neur derrière Juan Carlos Ferrero.

Cet entraî­neur espa­gnol, qui est resté neuf ans auprès de Pablo Carreno Busta et qui fait égale­ment partie de l’aca­démie de Ferrero, a toutes les qualités requises pour le faire progresser selon le prin­cipal intéressé.

« C’est l’un des meilleurs entraî­neurs. Avec Juan Carlos Ferrero, ils se font confiance à 100 % et le fait de pouvoir voyager avec eux deux va être formi­dable pour moi. Je pense que je vais grandir en tant que joueur grâce à eux. Mes entraî­neurs m’écoutent beau­coup plus qu’a­vant, évidem­ment, que lorsque j’avais 16 ans et que je n’avais rien à dire, juste la bouche fermée et les oreilles ouvertes. »