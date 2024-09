Interrogé par la presse espa­gnole à Berlin avant ses grands débuts sur la Laver Cup (du 20 au 22 septembre), Carlos Alcaraz, après avoir mis une certaine pres­sion sur Rafael Nadal concer­nant la Coupe Davis, est revenu sur sa première rencontre avec le maître des lieux, un certain Roger Federer.

Et à l’écouter, il n’est pas prêt d’ou­blier ce moment.

« Je me suis entraîné aujourd’hui (mercredi) et Roger était dans le gymnase, mais je ne l’ai pas vu. J’espère le voir dans les prochains jours. Je me souviens de notre entraî­ne­ment à Wimbledon (en 2019) comme si c’était hier. C’était notre première rencontre et je ne l’ou­blierai jamais. C’était un moment unique. J’ai la photo dans ma chambre. »