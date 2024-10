Le monde du tennis continue de rendre hommage à Rafael Nadal après l’an­nonce de sa prochaine retraite. Casper Ruud a notam­ment adressé un message à son idole de jeunesse, contre qui il a perdu la finale de Roland‐Garros 2022 (6−3, 6–3, 6–0).

« Je me souviens encore quand je t’ai vu gagner ton premier Roland‐Garros. J’avais 6 ans et à partir de ce moment j’ai rêvé de devenir joueur de tennis profes­sionnel. Chaque fois que j’ai eu la chance de te voir jouer, ça m’a motivé à devenir meilleur pour qu’un jour je puisse te rencon­trer (ou jouer contre toi). Le travail acharné a porté ses fruits, tout comme tu l’as montré chaque jour de ta carrière. Merci pour m’avoir inspiré et des millions d’autres enfants à travers le monde et pour tout ce que tu as donné à ce sport. Ton héri­tage conti­nuera d’ins­pirer et j’es­père que tu profi­teras de ton repos mérité et du prochain chapitre de ta carrière. »