Casper Ruud est un des joueurs les plus calmes du circuit, mais cela ne veut pas dire que le Norvégien n’a pas d’opi­nion sur les sujets qui tournent en boucle, et notam­ment celui de la qualité des balles.

Selon lui, les joueurs qui se plaignent sans cesse des balles sont ridi­cules, car ils ont le temps de s’y adapter à chaque tournoi. Dans une décla­ra­tion récente, Casper Ruud s’est montré agacé par cette atti­tude, et semble viser Daniil Medvedev, même s’il ne l’a pas dit expressément.

« On voit tout le temps des joueurs se plaindre des balles et dire :‘oh, je sens mon coude… Je sens ceci, cela. Je n’ar­rive pas à produire de puis­sance.’ Allez, jouez, tout simple­ment. Ce qui est drôle pour moi, c’est que certains joueurs viennent 5 jours à l’avance pour s’en­traîner. Et je le fais moi‐même la plupart du temps, à moins que vous ne passiez d’un tournoi à l’autre. Ils cordent 28 raquettes pour obtenir la bonne tension. Puis ils arrivent au 4e tour et commencent à se plaindre des balles. Mais ce sont les mêmes balles depuis 9 jours. Quel est l’in­térêt d’en parler main­te­nant à l’ar­bitre ? Qu’est‐ce qu’il va changer ? ‘Ouais, je vais appeler Dunlop, je vais leur demander de t’en­voyer de nouvelles balles’. Quel est l’in­térêt ? Juste de faire un drame pour rien ? »