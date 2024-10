La ques­tion du calen­drier est omni­pré­sente sur le circuit et beau­coup de joueurs se plaignent d’avoir un calen­drier trop chargé. Mais le numéro un mondial Jannik Sinner avait déclaré il y a peu de temps que ce n’était pas un problème, et que les joueurs pouvaient simple­ment choisir de ne pas jouer.

Ugo Humbert est revenu récem­ment sur cette décla­ra­tion, l’es­ti­mant erronée. Avis partagé par Paul Annacone, ancien entraî­neur de Roger Federer, qui s’est expliqué dans le podcast Tennis Channel Live.

« J’ai adoré entendre Jannik Sinner dire : ‘Oui, ça fait beau­coup de tennis. Il y a trop de tour­nois. Mais si vous ne voulez pas jouer, ne jouez pas.’ Évidemment, c’est plus facile quand vous êtes l’un des meilleurs joueurs du monde, mais si vous êtes sur le point de parti­ciper à des cham­pion­nats de fin d’année, d’es­sayer de respecter vos enga­ge­ments en termes d’équipe, de spon­so­ring, de parte­naires, etc., il est très diffi­cile de déter­miner quand ne pas jouer. Ce n’est donc pas aussi simple que ça de dire que si vous ne voulez pas jouer, vous ne jouez pas. Mais la struc­ture du circuit profes­sionnel est vrai­ment frac­turée, et l’a toujours été. »