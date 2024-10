Benjamin Bonzi était dans le dur depuis un an et demi suite à une bles­sure au poignet. Lui qui était rentré dans le top 50 il y a à peine plus d’un an et demi, et qui est désor­mais au‐delà de la 100ème place, avait un niveau de jeu bien infé­rieur à ce qu’il avait montré.

Mais il semble que le Français soit de nouveau en confiance, puis­qu’il vient d’en­chaîner 13 victoires de suite en Challenger, prenant au passage deux titres à Roanne puis à Saint‐Brieuc, et étant toujours en lice à Brest.

Une renais­sance à confirmer pour Bonzi qui est toujours rela­ti­ve­ment loin du top 100, mais qui pour­rait s’en rappro­cher consi­dé­ra­ble­ment en gagnant cette semaine à Brest.

Comme l’a expliqué son prépa­ra­teur physique Ralph Boghossian à l’Equipe, tout est plus facile en ce moment pour son poulain.

« Il bosse dur depuis un moment, mais ça ne payait pas. Là, il a retrouvé ses sensa­tions, ses schémas forts. Il ose et ça fait une énorme différence. »