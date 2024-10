Lorenzo Musetti a réalisé une perfor­mance excep­tion­nelle hier pour se quali­fier en demi‐finale du tournoi de Vienne, en battant Alexander Zverev en trois sets : 2–6, 7–6(5), 6–4.

L’Italien réalise une très belle année 2024, et montre qu’il peut être dange­reux sur toutes les surfaces, même face à un joueur aussi solide que Zverev.

Après sa victoire, il est notam­ment revenu sur un de ses coups phares, son revers à une main, en expli­quant que malgré les incon­vé­nients, le naturel de ce coup lui appor­tait beau­coup dans son jeu.

« J’ai toujours joué avec un revers à une main depuis que je suis enfant et je pense évidem­ment que les avan­tages sont que vous pouvez proba­ble­ment avoir plus de sensa­tions sur le slice et l’amorti, disons, le côté tactile du jeu. Mais il y a aussi, je dirais, des incon­vé­nients dans cette ère moderne, car comme je l’ai mentionné, il est proba­ble­ment plus facile de contrer avec un revers à deux mains. Il est plus facile aussi de couvrir le terrain parce que vous avez plus de soutien sur le bras et je pense que les meilleurs joueurs comme, par exemple, Zverev, Sinner ou Alcaraz l’uti­lisent très bien et je pense qu’ils peuvent bâtir une carrière là‐dessus. Mais je suis satis­fait du revers à une main et je conti­nuerai à l’uti­liser. Je pense que c’est proba­ble­ment mon coup le plus naturel et il y a évidem­ment des incon­vé­nients, mais il y a beau­coup d’avan­tages dans mon jeu. »