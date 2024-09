Désigné comme rempla­çant de la Team Europe sur la Laver Cup, Flavio Cobolli, s’est retrouvé au coeur d’une petite polé­mique en Italie à cause de ce qu’il a dit à Carlos Alcaraz pour l’en­cou­rager lors d’un chan­ge­ment de côté : « Tu es le meilleur joueur du monde. »

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse à Berlin, le jeune italien était presque gêné de devoir s’expliquer.

« Je ne sais pas vrai­ment quoi dire à ce sujet. Je pense que c’est vrai­ment absurde. Ce n’est pas que je m’en préoc­cupe vrai­ment. Au contraire, cela me gêne presque de le dire, de l’ex­pli­quer. Parce que je pense que les gens intel­li­gents l’ont compris sans avoir besoin d’in­ter­pré­ta­tions. Que faut‐il dire pour conseiller le numéro un, deux, trois du monde ? C’était un moment du match où il jouait bien. Que pouvais‐je lui dire ? C’est un peu comme dans le foot­ball avec Ronaldo et Messi. Ce n’est pas comme si vous alliez dire à Ronaldo, si vous jouez avec lui, ‘Regarde, Messi est plus fort’. Sinner et Alcaraz se battront dans presque tous les tour­nois de leur carrière. J’ai beau­coup de respect pour Jannik. Il domine. Je ne lui manquerai jamais de respect. Je suis son premier fan. »