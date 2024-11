Interviewé par Marca, le capi­taine espa­gnol David Ferrer prépare les phases finales de la Coupe Davis (19 au 24 novembre à Malaga) dans un contexte forcé­ment parti­cu­lier puisque son ami et légen­daire compa­triote, Rafael Nadal, y fera ses adieux au tennis.

« C’est vrai que j’ai quatre ou cinq ans de plus que lui et qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est clair que ma carrière, depuis que j’ai pris ma retraite, a évolué : entraî­neur, direc­teur de tournoi et capi­taine de Coupe Davis. Et j’ai cette possi­bi­lité. Si on m’avait dit il y a six ans que je lui donne­rais des instruc­tions, je n’y aurais pas forcé­ment cru, mais main­te­nant il y a cette possi­bi­lité. Je suis heureux et je me sens chan­ceux de pouvoir vivre ces choses, d’être proche de ces moments spéciaux. »