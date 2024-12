Et si 2025 était la bonne année pour enfin briller à l’Open d’Australie pour Alex De Minaur. Le numéro un Australien n’a encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Melbourne, et aime­rait beau­coup viser mieux en janvier prochain.

Lui qui ne s’ins­pire visi­ble­ment pas de Novak Djokovic et Rafael Nadal pour devenir la meilleure version de lui‐même a déclaré récem­ment que ses perfor­mances en 2024 lui donnait beau­coup de confiance et de moti­va­tion pour aller cher­cher encore mieux en 2025.

« Je me sens bien. Ce fut une année diffi­cile à gérer, donc je suis heureux de pouvoir enfin mettre cela en veilleuse et l’ou­blier. Je me sens très bien pendant cette inter­saison et cette pré‐saison. Nous avons fait beau­coup de travail et le corps se sent très à l’aise. J’ai fait de mon mieux pour savourer mes exploits cette année. J’ai connu beau­coup de hauts et de bas en raison des bles­sures. Plus que tout, cela m’a donné envie et énergie pour accom­plir de plus grandes et meilleures choses. Pendant toute cette pré‐saison, j’ai été motivé parce que je veux plus et je veux viser de plus grandes et meilleures choses. »