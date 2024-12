Le tennis Italien est en grande pompe ces derniers mois, la tête d’af­fiche inégalée restant bien évidem­ment Jannik Sinner, avec sa place de numéro un mondial et ses deux titres en Grand Chelem en 2024.

Mais d’autres joueurs sont de plus en plus en vue, et notam­ment Flavio Cobolli, qui termine la saison à la 32ème place du clas­se­ment ATP.

Et le jeune trans­alpin de 22 ans espère bien qu’en 2025, il sera capable d’embêter Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, malgré son respect envers les deux stars du circuit.

« Sinner et Alcaraz ? Tous deux sont le présent et seront l’avenir de ce sport. Atteindre leur niveau est très diffi­cile pour tout le monde, mais j’es­père que l’écart derrière eux pourra être réduit , afin de les mettre encore plus en diffi­culté, ce que nous n’avons pas trop réussi cette année . Cela dit, je soutiens toujours Jannik et je respecte beau­coup Carlos, donc je suis très heureux quand ils obtiennent de bons résultats. »