« Je vois quelqu’un qui joue beau­coup trop défen­si­ve­ment dans les moments impor­tants. Il doit se rappeler qu’il ne doit pas être trop passif et je pense qu’alors quelque chose de vrai­ment génial peut lui arriver « , a récem­ment déclaré Roger Federer sur Alexander Zverev à l’oc­ca­sion de la septième édition de la Laver Cup, le week‐end dernier à Berlin.

Au micro d’Eurosport, l’ex‐39e Arnaud Di Pasquale a commenté la décla­ra­tion du maestro suisse en se montrant plus nuancé sur le cas du joueur alle­mand, toujours à la recherche de son premier titre en Grand Chelem.

« Je trouve qu’on est assez dur avec lui. Il est numéro 2 mondial, donc en gros, faire mieux, c’est être numéro 1. On a la dent trop dure envers lui. Il est quand même et moi je trouve qu’il progresse. Je trouve qu’il avance même si on le voit retomber dans ses travers. C’est vrai que dans les moments impor­tants, il a du mal à vrai­ment y aller, à se lâcher, à se libérer comme il peut le faire quand il y a un peu moins de pres­sion. Mais globa­le­ment, je trouve que depuis sa bles­sure à Roland‐Garros, il est quand même plus offensif, il va plus cher­cher les points. C’est sûr que le naturel revient parfois et c’est dans ces moments où la diffé­rence doit se faire pour aller remporter des titres majeurs »