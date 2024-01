Lors de son entre­tien avec Jim Courier, orga­nisé par le média serbe Sportklub et dans lequel il s’est livré comme jamais sur sa retraite, Novak Djokovic a égale­ment évoqué l’hé­ri­tage qu’il aime­rait laisser.

« L’un de mes plus grands souhaits, qui me motive vrai­ment, c’est que l’on se souvienne de moi comme de quel­qu’un qui a utilisé son statut et son influence en tant que joueur de haut niveau pour aider à améliorer le sport et les condi­tions de vie des autres joueurs de tennis. Bien sûr, j’ai­me­rais aussi que l’on se souvienne de moi comme de quel­qu’un qui a consacré toute sa vie à ce sport, qui l’a pratiqué avec son cœur et ses tripes, qui a tout donné, et qui, je l’es­père, a inspiré beau­coup de jeunes à prendre une raquette. Et quelques autres choses encore. »