John Wertheim, jour­na­liste reconnu, a consacré un très long papier pour le compte du célèbre maga­zine améri­cain Sports Illustrated. Dans cette « enquête », il revient sur la carrière excep­tion­nelle de Novak et notam­ment sur le moment où le Serbe devra ranger sa raquette de tennis.

« Peut‐être que le moment deviendra plus proche une fois que je commen­cerai à ne pas gagner les Grands Chelems et à ne pas pouvoir être l’un des prin­ci­paux préten­dants aux titres majeurs. Et une fois que les jeunes commen­ce­ront à me botter les fesses, je commen­cerai proba­ble­ment à me demander si je devrais conti­nuer. Mais pour l’ins­tant, tout va bien »