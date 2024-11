Après avoir expliqué pour­quoi Rafael Nadal n’était pas un exemple à suivre d’un point de vue tech­nique, son ancien entraî­neur, Fransisco Roig, dans un très beau papier chez nos confrères de L’Équipe est revenu sur l’évo­lu­tion du jeu de l’Espagnol au moment de ses premiers pas sur le circuit prin­cipal à seule­ment 15 ans.

« À 13–14 ans, Rafael jouait d’une façon agres­sive, avec une balle frappée plutôt à plat. Le fait d’ar­river dès quinze ans sur le circuit profes­sionnel a produit un grand chan­ge­ment. Parce que ce qui suffi­sait dans les caté­go­ries jeunes s’est heurté à une tout autre réalité. Il est tombé sur des pros qui avaient bien plus de force que lui. De « domi­nant », il est devenu « dominé », et il a fallu se mettre à courir davan­tage pour défendre. Et quand il est arrivé au deuxième rang mondial, à peine trois ans plus tard, il avait déjà plei­ne­ment conscience qu’il lui faudrait encore ajouter des éléments à son tennis pour espérer décro­cher le numéro un. Mais pas une révo­lu­tion, juste plein d’évo­lu­tions, touche par touche. »