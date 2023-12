Titré sur le Challenger de Valence la dimanche dernier, lorsque l’équipe d’Italie dont il était écarté par le capi­taine Filippo Volandri rempor­tait la deuxième Coupe Davis de son histoire, Fabio Fognini aurait voulu enchaîner pour obtenir sa place dans le tableau prin­cipal de l’Open d’Australie (14 au 28 janvier 2024). Celle‐ci est large­ment compro­mise car il a dû déclarer forfait à Maia au Portugal avant son huitième de finale contre le Français Matteo Martineau (293e) en raison d’une bles­sure au mollet.

Suite à ce coup dur et cette fin de saison chargée en émotions, l’ac­tuel 107e mondial a fait passer un message sur son compte Instagram.

« Quelle malchance ! Ce n’est certai­ne­ment pas la fin que je voulais et que je méri­tais ! Le but était très proche et la façon dont je jouais me donnait l’im­pres­sion que j’étais capable de l’at­teindre ! Mais vous savez, le sport est comme ça… parfois il donne, parfois il prend…. Malgré tout et malgré tout le monde, je suis extrê­me­ment fier de la façon dont je me suis prouvé à moi‐même, j’ai surmonté les moments diffi­ciles en me battant, en faisant des sacri­fices et en aimant ce sport ! J’ai dû faire des compromis avec moi‐même, et à mon âge et après la carrière que j’ai eue, ce n’était pas facile…PERSONNE ne peut m’en­lever ce que j’ai fait avec Loyauté, Transparence, Sacrifice mais surtout HONNÊTETÉ, qui dans mon voca­bu­laire valent bien plus qu’un simple match de tennis, qu’il soit gagné ou perdu !!! »