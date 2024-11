L’année 2024 excep­tion­nelle de Jannik Sinner a été comparée aux meilleures saisons du Big 3, et notam­ment celle de Roger Federer en 2006. Il avait enre­gistré 92 victoires en 97 matchs et remporté 12 titres au total dont trois Grands Chelems.

Des statis­tiques qui ont épous­touflé l’ac­tuel numéro 4 mondial, Taylor Fritz.

« Je ne peux pas vous dire à quel point il est insensé de jouer 97 matchs en un an (Roger 2006), surtout à l’époque où les finales des Masters 1000 se jouaient en trois sets gagnants. »