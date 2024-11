De passage sur le plateau de l’émis­sion « Retour gagnant » d’Eurosport, le joueur fran­çais Arthur Cazaux (64e mondial) s’est exprimé sur le début de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray.

« Ça m’a telle­ment surpris que quand j’ai reçu la noti­fi­ca­tion ‘Murray, nouveau coach de Djokovic’, je me suis dit : ‘Mais c’est une blague ? On n’est pas en avril ?’ Puis quand j’ai vu le post de Novak, je me suis dit : ‘ah ouais d’ac­cord !’ C’est sûr que ça a fait le buzz. Je pense que ce n’est jamais arrivé que deux joueurs de la même géné­ra­tion colla­borent, surtout qu’ils ont été rivaux pendant des années. J’ai entendu que Novak avait beau­coup de respect pour Andy. Et je pense que c’est la base dans une colla­bo­ra­tion : le respect du joueur envers le coach et inver­se­ment. J’ai hâte de voir ce que ça va donner, ce sont deux joueurs qui s’en­tendent bien. Ça va être inté­res­sant de voir ça en début de saison. Et ça montre que Novak a encore envie de montrer des nouvelles choses et de gagner des titres car il cherche des solutions. »