En pleine prépa­ra­tion de sa dernière saison sur le circuit, puis­qu’il prendra sa retraite à l’issue du prochain Roland‐Garros, Richard Gasquet a exprimé lors du « Super Moscato Show » ce lundi sur RMC l’un de ses grands regrets : son bilan de dix‐huit défaites pour zéro victoire contre Rafael Nadal.

« J’ai perdu 18 fois contre lui, c’est horrible. Je vais pas te vendre un faux truc en te disant que c’est un plaisir. C’est un énorme regret pour moi de ne pas l’avoir battu. Là il est parti donc je ne le battrai plus. Je le connais­sais depuis jeune, je n’avais pas spécia­le­ment peur. Je l’ai battu à 13 ans (lors du tournoi des petits As, ndlr). Je pensais pouvoir le battre à Monaco (en 2005, défaite 6–7, 6–4, 6–3). Après j’ai eu du mal, il a progressé, il n’y a pas de doute. C’est devenu diffi­cile. Quand tu es sportif et que tu n’as jamais battu un mec, ça fait mal. »