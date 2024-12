Toujours 91e joueur mondial à 37 ans, Fabio Fognini se prépare pour la saison 2025, peut‐être sa dernière sur le circuit.

L’Italien a accordé un entre­tien au média espa­gnol Relevo dans lequel il évoque sa « chance » d’avoir pu jouer en même temps que le Big 3 avant de répondre à la ques­tion suivante, un peu orientée : « pour vous, Rafa était‐il le meilleur des trois ? »

« Je n’ai jamais gagné contre Nole et Roger. Nous parlons de trois mythes, même s’ils sont diffé­rents. Sportivement parlant et en tant que fan de tennis, je suis un pro‐Federer. Sans manquer de respect aux deux autres, je pense que si vous posez la ques­tion à 95% des gens, ils répon­dront Roger Federer. C’était un plaisir de le voir jouer. Djokovic, en revanche, s’il allait bien, il vous enle­vait du temps et ne vous lais­sait pas jouer. Rafa, que dire de lui… Il vous anéan­tis­sait physi­que­ment et psychologiquement. »

À noter que l’ex‐9e mondial affiche un bilan de 0–4 contre Federer, 0–8 contre Djokovic et 4–14 contre Nadal.