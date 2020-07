Dans un entretien accordé à L’Équipe ce matin, Richard Gasquet a envoyé des bombes. Celle au sujet de Nick Kyrgios vaut le détour : « On s’en branle de ce qu’il dit, Kyrgios. Ce n’est pas le plus important. Personne n’est exemplaire. Personne n’a de leçon à donner. Bien sûr qu’il faut faire attention. J’essaie de faire attention le plus possible, et j’espère que c’est la même chose pour tout le monde. Ici (NDLR : sur l’UTS à Sophia Antipolis) j’ai été testé tous les week-ends. Il faut essayer de vivre aussi. Il y a beaucoup de monde un peu partout aussi, notamment au restaurant… Je ne suis pas le gouvernement. C’est lui qui donne les directives. J’essaie juste à mon humble niveau, de faire ce que je peux. »