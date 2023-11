Parfois pris en grippe par le public ces dernières semaines, que ce soit à Paris, Turin ou Malaga, Novak Djokovic a souvent montré, comme tout au long de sa carrière, qu’il se nour­ris­sait à merveille de l’ad­ver­sité et de ces ambiances hostiles.

Lors du dernier épisode du podcast « Monday Match Analysis », Gill Gross, analyste tennis offi­ciant pour Tennis Channel et l’US Open, a comparé le carac­tère du Serbe à celle d’une autre légende du sport, le basket­teur Michael Jordan.

« Il n’y avait pas pire idée que de mal parler de Michael Jordan. Vous pouviez même dire quelque chose qui n’était pas vrai­ment une attaque contre lui, 30 ans plus tard, MJ donne des inter­views et dit : ‘Quand il a dit ça, je l’ai pris person­nel­le­ment’. Il a dit ‘Je l’ai pris person­nel­le­ment’ telle­ment de fois dans le docu­men­taire The Last Dance. Novak prend aussi les choses person­nel­le­ment. Il est tout à fait dans cet état d’es­prit où il va trouver tout ce qu’il peut comme carbu­rant. Il a récem­ment déclaré qu’il voulait battre le record de 109 titres de Jimmy Connors. Il va donc conti­nuer à trouver des sources de moti­va­tion de ce genre aussi long­temps qu’il le pourra. Pas seule­ment sur le long terme quand il s’agit de battre des records, même sur le court terme pendant un match avec le public par exemple. »