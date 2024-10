Directeur de Roland‐Garros entre 2016 et 2021, Guy Forget a pu observer Rafael Nadal de très près pendant plusieurs années. Et comme il l’ex­plique à L’Equipe, ce qui l’a le plus impres­sionné chez l’Espagnol, c’est sa force mentale.

« On peut dire que Federer était tech­ni­que­ment le plus abouti, le plus incroyable quand il jouait bien. On peut dire que Djokovic est le meilleur relan­ceur, le joueur qui rate le moins, le plus diffi­cile à contrer, mais pour moi, le plus fort menta­le­ment, c’est Nadal. Sur ce plan, je le place au‐dessus de Roger et de Novak. Quand certaines autres légendes pouvaient montrer des signes d’aga­ce­ment et même renoncer en cours de match, lui, je ne l’ai jamais vu baisser la tête ou s’avouer vaincu. Jusqu’au dernier point. Et même quand tu le compares à Jimmy Connors ou à Lleyton Hewitt, des monstres de pugna­cité, de rési­lience, lui était bien au‐dessus. C’était proba­ble­ment sa plus grande force, cette capa­cité, quels que soient son pépin physique, le score, son adver­saire ou la surface, à se dire en perma­nence : ‘Je vais trouver la solu­tion et je vais m’en sortir’. Je ne sais pas d’où il tenait cette force. »