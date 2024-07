Surclassé par Novak Djokovic en huitièmes de finale de Wimbledon et redes­cendu au 17e rang mondial après une première partie de saison déce­vante, Holger Rune est récem­ment revenu sur sa courte mais enri­chis­sante colla­bo­ra­tion avec Boris Becker.

« Non, non, non. Ce n’était pas du tout une erreur d’en­gager Boris Becker. Nous nous sommes mis d’ac­cord pour essayer, et ça a super bien marché. Je sortais d’une mauvaise période, et il m’a vrai­ment aidé à me remettre sur les rails. J’ai été un peu troublé par le tweet qu’il a fait, mais il n’y a pas de rancune. C’était un joueur fantas­tique, l’une des plus grandes légendes du tennis. J’ai certai­ne­ment appris quelque chose de lui. »