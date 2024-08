Jannik Sinner est désor­mais un numéro un mondial bien établi. L’Italien conserve sa place depuis déjà plusieurs mois et malgré un revers en quart de finale à Montréal, il est présent et motivé à faire un gros résultat à Cincinnati.

Dans une inter­view diffusée par le site de l’ATP, Sinner a parlé de ce que repré­sen­tait cette posi­tion de 1er mondial, tout en esti­mant qu’il faisait un plutôt bon travail, malgré le fait qu’il ne soit jamais tota­le­ment satisfait.

« Je trouve que je suis dans une bonne période pour ma santé mental, et main­te­nant c’est le moment de prendre du plaisir. Il faut travailler beau­coup pour atteindre cette place. Et bien sûr ensuite tu as envie d’y rester pour voir à quel point tu es bon dans cette posi­tion. Je trouve que je fais du bon travail, même si les deux derniers tour­nois ont été ce qu’ils ont été. Mon but est de gagner le plus de matches possible, et de retrouver ce senti­ment de victoire. Je réalise une belle année, même si je ne suis jamais satis­fait, ça, c’est sûr ! »