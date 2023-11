Invité à s’ex­primer sur son favori avant la finale du Masters de Turin entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, Jo‐Wilfried Tsonga, qui connaît parfai­te­ment bien le Serbe pour l’avoir affronté à 23 reprises (17−6 pour Djokovic), a expliqué pour­quoi il était plutôt de « l’école Djoko ».

« Je suis plutôt de l’école Djoko pour l’avoir côtoyé pendant de nombreuses années. Je trouve qu’il est le joueur le plus complet sur le circuit. C’est lui qui a le plus d’armes à son actif. Et il a encore démontré cette année que le niveau auquel il évolue n’est pas encore atteint. »