Lucas Pouille est frustré, et il y a de quoi.

Revenu à un bon niveau de jeu, après des années de galère, comme il a pu le démon­trer lors de la dernière édition de Roland‐Garros sur laquelle il s’est extirpé avec brio des quali­fi­ca­tions (défaite au 2e tour face à Cameron Norrie), le Nordiste a encore été rattrapé par les bles­sures, à Wimbledon puis à Rennes.

Interrogé par le FFT en marge des Interclubs, l’an­cien 10e joueur mondial a fait le point sur sa situation.