Au micro d’Eurosport, la légende John McEnroe a insisté sur l’im­por­tance des riva­lités dans le sport et plus parti­cu­liè­re­ment le tennis. L’Américain compte sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner même s’il aime­rait voir un compa­triote tirer son épingle du jeu.

« Si vous m’aviez dit que Djokovic, Federer et Nadal gagne­raient tous les trois au minimum 20 titres du Grand Chelem, je vous aurais traité de fou. D’une manière ou d’une autre, ils ont amené le sport à un tout autre niveau. On peut dire que les trois plus grands joueurs de l’his­toire jouent à cette époque. Penser qu’il n’y aura pas un grand vide serait fou. Bien sûr, c’est un grand vide. Il y a ces grands joueurs de tous les temps. Nous avons la chance que Djokovic joue encore si bien. Dans le sport, il faut de grandes riva­lités. C’est ce qui a rendu le tennis si inté­res­sant et qui a fait d’eux de meilleurs joueurs. C’est très important. »