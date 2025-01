S’exprimant auprès de nos confrères de Tennis365, Justine Henin a essayé d’ana­lyser le futur de la supré­matie actuelle de Sinner et Alcaraz, même si celle‐ci est rela­tive si on regarde le clas­se­ment ATP où Zverev est quand même classé à la deuxième place. Selon elle, il ne faut pas dire jamais au sujet d’une compa­raison avec le Big 3 même si cela semble peu probable.

« Nous ne savons pas si Alcaraz et Sinner auront la capa­cité de jouer aussi long­temps que Federer, Nadal et Novak Djokovic. Nous ne savons pas s’ils peuvent conti­nuer à gagner autant. Ces trois joueurs ont écrit une histoire incroyable et c’était excep­tionnel. On ne peut pas dire que ça n’ar­ri­vera plus, mais ce seront de nouveaux défis et on ne sait pas si Jannik et Carlos auront la capa­cité de gérer leur calendrier »