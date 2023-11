Lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax, Benoît Maylin a analysé l’am­pleur de la défaite de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de Coupe Davis, en la compa­rant même à un terrible souvenir pour Roger Federer, qui s’était juste­ment incliné contre le Serbe mais au super tie‐break à 12–12 en finale de Wimbledon 2019, après s’être procuré deux balles de match sur son service.

« Djokovic est le flop de la semaine. Il l’a dit. Il en prend l’en­tière respon­sa­bi­lité. Il a foiré grave. C’est Novak Djokovic, le mec qui contrôle son mental, qui peut battre n’im­porte qui, qui peut tout gagner. Il a trois balles de match d’af­filée en plus du double derrière où il n’est quand même pas le meilleur sur le terrain. Ça doit être terrible pour lui. Ça me faisait penser un peu à la finale de Federer à Wimbledon en 2019. Le mec rate cette occa­sion, celle d’en­voyer son pays en finale de Coupe Davis. Alors qu’il ne pense qu’à ça, et qu’il ne joue cette Coupe Davis que pour ça. C’est une faute. Il n’a jamais battu un top 5 en Coupe Davis et aux Jeux Olympiques où il repré­sente son pays et non plus lui en tant que joueur indi­vi­duel », a lâché le journaliste.

Une décla­ra­tion qui risque de faire débat.