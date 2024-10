Seulement 10 mois après avoir décidé de se séparer de son coach de toujours, Vincenzo Santopadre, pour rejoindre l’an­cien entraî­neur de Rafael Nadal, l’Espagnol Francisco Roig, Matteo Berrettini a annoncé ce samedi la fin de leur collaboration.

L’Italien, revenu parmi le Top 50 mondial (41e) grâce à un très bel été, s’est exprimé sur son compte Instagram.

« Bonjour à tous ! Je voulais vous informer que Francisco Roig et moi avons décidé de mettre fin à notre rela­tion profes­sion­nelle. Je ne peux que le remer­cier pour tout le travail qu’il a accompli cette année, pour son dévoue­ment et pour les résul­tats que nous avons obtenus ensemble. Ce fut une expé­rience profes­sion­nelle qui m’a permis d’évo­luer énor­mé­ment, tant sur le terrain qu’en dehors. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir et lui adresse mes meilleurs vœux. Je lui souhaite bonne chance. »