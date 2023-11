« Lorsque tu sais que tu vas avoir un contrôle anti­do­page, tu as quelqu’un qui te suit toute le journée. Donc je ne vois pas en quoi cela change que cela soit fait avant ou après d’autant qu’après les matches la concen­tra­tion urinaire est plus impor­tant », avait très bien expliqué Marion Bartoli sur RMC au moment de s’ex­primer sur le test anti­do­page de Novak Djokovic et l’équipe serbe à Malaga en Coupe Davis.

Un porte‐parole de l’Agence Internationale d’Intégrité du Tennis (ITIA) a mis fin à la polé­mique en expli­quant à l’AFP que le test pouvait être fait après le match. Ce que les joueurs serbes ont décidé en donnant même un échan­tillon de sang avant la rencontre.

« En raison du format des compé­ti­tions par équipes, y compris la Coupe Davis, les équipes peuvent être infor­mées qu’elles ont été sélec­tion­nées pour des contrôles avant le début des matches et fournir des échan­tillons lors­qu’elles sont prêtes. »

Le sujet est donc clos.