Le clan Sinner se prépare à se défendre à nouveau après que l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) ait fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en deman­dant un à deux ans de suspen­sion pour le numéro 1 mondial, testé positif à une substance inter­dite à deux reprises en mars dernier.

L’avocat du joueur italien s’est exprimé ce dimanche dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Come Jannik, anche noi siamo rimasti sorpresi dal ricorso della WADA. Speravamo che l’es­pe­rienza dei tre specia­listi dello Sport Resolution Panel – e i loro giudizi ben circos­tan­ziati e docu­men­tati ‑avreb­bero convinto le parti che la ques­tione si… pic.twitter.com/NqvknPmMCe — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 29, 2024

« Comme Jannik, nous avons nous aussi été surpris par l’appel de l’AMA. Nous avions espéré que l’ex­pé­rience des trois spécia­listes du Comité de réso­lu­tion des litiges spor­tifs – et leurs juge­ments bien étayés et docu­mentés – auraient convaincu les parties que l’af­faire avait été résolue correc­te­ment. Il y a des délais tech­niques à respecter ; nous ne savons pas quand nous arri­ve­rons au bout. Nous atten­dons de rece­voir tous les détails de l’appel, puis le TAS déci­dera de la date de l’au­dience. Nous espé­rons pouvoir clore le dossier dans quelques mois. Personne n’ac­cuse Jannik d’avoir béné­ficié de perfor­mances grâce au Clostebol, il serait injuste de le péna­liser au niveau des clas­se­ments ou des gains. L’AMA estime qu’il est en quelque sorte respon­sable des agis­se­ments de son équipe et c’est pour­quoi elle demande qu’il soit sanc­tionné. La suspen­sion est la sanc­tion qu’elle demande pour ce qu’elle consi­dère comme une négli­gence. Nous sommes tous conscients que l’AMA a le plein droit de prendre cette mesure, mais nous pensons que l’appel n’était pas vrai­ment nécessaire. »