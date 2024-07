Battu d’un rien au premier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon par Luca Van Assche le 24 juin dernier, Jules Marie a depuis eu le temps de remporter un tournoi ITF à Ajaccio et de s’in­cliner au premier tour d’un autre tournoi disputé à Nottingham, en Angleterre, seule­ment deux jours après son sacre.

Visiblement exténué, le Tricolore et actuel 231e joueur mondial a posté un message sur son compte Instagram en forme de ras‐le‐bol envers le calen­drier dantesque de l’ATP, qui ne s’ar­rête quasi­ment jamais.

« Défaite ! Je n’aurai pas du venir, j’aurai du me reposer après Ajaccio ! Que un jour de repos entre les deux tour­nois, c’est trop peu et limite dange­reux pour le corps. Malheureusement, le système au tennis est fait pour nous inciter à jouer toutes les semaines à la recherche de points ATP pour défendre les points de l’année passée, pour ne pas chuter au clas­se­ment et aussi pour en prendre pour monter au clas­se­ment. En tennis il n’y a pas de vacances ou de off season comme dans les autres sports, on peut jouer toutes les semaines. Et c’est ça le vice ! Depuis ma reprise il y a deux ans et demi, je n’ai pas pris une seule semaine de vacances où je lâche la raquette, je pars et je me repose. Une semaine de vacances = une semaine d’en­traî­ne­ment obli­ga­toire juste après = tu perds deux semaines de tournoi et le joueur derrière toi te passes devant et tu loupes des cuts importants. »