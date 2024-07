De passage en confé­rence de presse ce mercredi pour annoncer son forfait avant son quart de finale face à Novak Djokovic, Alex De Minaur, la mine décon­fite, a expliqué avoir ressenti un craque­ment au niveau de la hanche lors de son match face à Arthur Fils au tour précédent.

« J’ai une annonce à faire : Je suis dévasté, je dois renoncer au tournoi à cause d’une bles­sure à la hanche. J’ai senti un craque­ment sur les trois derniers points lors de mon match face à Fils. J’ai fait un scanner hier (mardi) et cela a confirmé que c’était une bles­sure avec un grand risque d’ag­gra­va­tion. À ce stade, c’était le plus gros match de ma carrière. Je voulais faire tout mon possible pour jouer. »