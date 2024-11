De retour au haut niveau après une double opéra­tion du genou, Marin Cilic, actuel 196e mondial et titré en Chine le mois dernier, a donné une longue et belle inter­view à nos confrères de Tennis Majors.

Interrogé sur sa retraite, le Croate, qui ne veut pas en entendre parler pour l’ins­tant, n’a pas pu s’empêcher d’évo­quer celles de Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, tous les trois rattrapés par leur corps.

« Avec Roger, Andy et Rafa, c’est arrivé très soudai­ne­ment. On ne sait jamais, c’est comme dans la vie. Il faut faire de son mieux. Je pense que c’est un peu dommage de voir Roger et Rafa bien se débrouiller, puis d’être éliminés comme ça. C’est la même chose pour Andy lors­qu’il était au sommet et qu’il a dû subir ces opéra­tions de la hanche. Le sport a été un peu cruel avec eux : ils ont donné beau­coup à ce sport, et pour­tant tout s’est envolé en une seconde. J’espère que je pourrai encore être compé­titif, juste pour me donner une chance. J’aimerais jouer encore deux ou trois saisons. J’essaierai d’amé­nager le calen­drier en jouant peut‐être moins de tour­nois. La moti­va­tion est toujours là. »