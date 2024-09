De retour à la compé­ti­tion il y a quelques jours après une opéra­tion du genou en février, Marin Cilic est revenu pour nos confrères de L’Équipe sur sa fameuse victoire à l’US Open 2014, à l’oc­ca­sion du 10e anni­ver­saire de ce sacre surprise.

« Je jouais bien, mais je n’avais fait mieux que les quarts à l’US Open. Je me sentais bien, j’avais fait de bons matches contre Novak (Djokovic) à Roland‐Garros (défaite en quatre sets) et à Wimbledon (défaite en cinq sets). Mais j’étais loin de le battre ! Tout a changé à partir des huitièmes. Mais est‐ce que j’étais capable de remporter un Grand Chelem avec ce Big 3 qui gagnait tout ? Je jouais à l’ins­tinct, sans peur. Je ne pouvais pas manquer une balle. C’est très rare et c’est arrivé. »