Invitée à se prononcer sur la suite de la carrière de Rafael Nadal lors d’une prise de parole sur la chaîne britan­nique Sky Sports en marge de l’US Open, Martina Navratilova a expliqué que si elle était à la place de l’Espagnol, elle pren­drait sa retraite une bonne fois pour toute.

« Cela dépend de l’envie. Si vous vous battez simple­ment contre votre corps, que vous voulez vrai­ment jouer mais qu’il ne vous le permet pas, alors je céde­rais. Il a eu une carrière incroyable. Une carrière bien plus longue que ce que nous pensions tous qu’il aurait en raison du côté physique de son style. Ce pied le dérange depuis des années. Et si je vivais à Majorque et que j’avais son style de vie, son bateau, je pense que je raccro­che­rais totalement. »