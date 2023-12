Alors qu’il n’a pu disputer que 23 petits matchs (12 victoires pour 11 défaites) sur le circuit prin­cipal en 2023 à cause de deux grosses bles­sures surve­nues sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (abdo­mi­naux) et à l’US Open (cheville), Matteo Berrettini espère en avoir terminé avec les pépins physiques.

Redescendu au 92e rang, l’an­cien 6e joueur mondial, présent ce lundi soir à Milan pour les trophées du média SuperTennis, a reconnu que cette posi­tion au clas­se­ment n’était pas l’idéal.

« En 2024, je demande à ressentir les émotions que j’ai ressen­ties à Malaga et à Bologne pendant la Coupe Davis. Cela m’a manqué. Encourager mes coéqui­piers m’a fait du bien, j’es­père conti­nuer à me mettre en colère pour un mauvais point et à m’en­thou­siasmer pour un coup gagnant. Je vais bien, je suis plein d’énergie. La Coupe Davis a laissé un grand enthou­siasme en chacun de nous, c’est une victoire qui vient de loin après toutes les défaites qui nous ont fait du mal. Je vais main­te­nant revenir avec les tour­nois en Australie, mais avec mon clas­se­ment actuel tout sera plus compliqué. »