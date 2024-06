Alors qu’il est au « travail » pour « son » tournoi de Padel, l’an­cien joueur trico­lore était l’in­vité de notre dernier numéro de We Love Tennis Magazine. On en avait profité pour lui demander quel était son rapport avec un certain Rafael Nadal quand il était sur le circuit.

« Rafa est quelqu’un de très humble. J’ai d’ailleurs une petite anec­dote pour résumer le person­nage. Quelques années après ma retraite, Nicolas Mahut me demande de l’accompagner sur quelques tour­nois. Je vais en Australie. Nous sommes dans la salle de gym du tournoi, qui est assez grande, et je vois que Rafa est très loin de nous et effectue ses routines. Puis il m’aperçoit, et à ma grande surprise, il inter­rompt son entraî­ne­ment physique pour me demander comment je vais depuis tout ce temps. J’ai trouvé ça assez bluf­fant. Rafa est et restera une légende, c’est évident. Son record à Roland‐Garros ne sera jamais battu, car ce qu’il a réalisé est complè­te­ment dingue »