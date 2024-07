Holger Rune et Patrick Mouratoglou se séparent, nouvel épisode. Comme le joueur danois, l’en­traî­neur fran­çais a aussi donné des explications.

« Holger et moi avons décidé de nous séparer. Cette déci­sion a été prise d’un commun accord, car nous pensons que Holger béné­fi­cie­rait d’une approche diffé­rente dans sa confi­gu­ra­tion actuelle. C’est un joueur excep­tionnel, doté d’un immense poten­tiel et d’un carac­tère bien trempé. Ce fut un privi­lège de travailler avec lui et je ne doute pas qu’il conti­nuera à connaître le succès dans sa carrière. Je resterai son plus grand supporter. L’équipe Mouratoglou reste plei­ne­ment opéra­tion­nelle et s’en­gage à l’aider à progresser. Je souhaite à Holger tout le succès possible dans ses projets futurs. »