Aux commen­taires du match sur France TV, Justine Henin a imaginé l’état d’es­prit de Rafael Nadal après avoir été surclassé par Novak Djokovic au deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris.

« Bien sûr qu’il va quitter ce court Philippe‐Chatrier déçu parce que même s’il est tout à fait lucide et conscient que ses moyens ne sont plus les mêmes et qu’il doit composer avec ça, il reste un compé­ti­teur, un grand cham­pion. Le duel a malheu­reu­se­ment tourné un petit peu court mais le vain­queur est logique. »