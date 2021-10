Petit à petit, plus les tour­nois passent, et plus Andy Murray est en train de retrouver un vrai haut niveau de tennis. S’il a bien sûr fait évoluer son jeu au cours des derniers mois, l’Écossais n’est pas tota­le­ment satis­fait de l’application de ses diffé­rentes stra­té­gies et a récem­ment réitéré l’im­por­tance d’avoir plusieurs plans de jeu dans un sport comme le tennis.

« Je pense que parfois je suis trop faible dans les moments les plus impor­tants d’un match et je dois trouver le bon équi­libre dans ce genre de situa­tions. Par exemple, j’ai l’im­pres­sion de jouer beau­coup plus au filet et de ne pas toujours réussir dans ce genre de situa­tion. Évidemment, il y a certaines choses que j’ai chan­gées dans mon tennis et qui ont très bien fonc­tionné, mais il y en a d’autres que je dois conti­nuer à améliorer si je veux retrouver le Murray d’il y a quelques années. Au tennis, si vous répétez le même schéma de jeu ou si vous essayez de jouer la même chose, vous êtes perdu. Ça ne marche pas toujours. Cela montre que vous devez avoir un plan A, un plan B et même un plan C. Si vous êtes un joueur qui se contente de jouer le même jeu, vous êtes perdu. Si vous êtes un joueur de tennis qui n’a qu’une seule chose en tête, vous ne prenez pas la bonne décision. »