Sur les ondes de la télé autrichien ORF, Thomas Muster est revenu sur sa très rapide et furtive collaboration avec Dominic Thiem. Sans attaquer le joueur autrichien, Thomas Muster explique que même en ayant pris beaucoup de recul, il ne comprend toujours pas comment les choses se sont passées : « Entrainer Dominic était le seul défi qui m’intéressait. De plus, ce sont eux qui sont venus me chercher car il voulait que Dominic passe un cap. C’est pour cela que cette décision brutale pendant le tournoi m’a choqué alors que l’on avait signé le contrat quelques jours auparavant. Même si je la respecte, je ne comprends toujours pas pourquoi Dominic m’a congédié d’autant qu’à chaque fois que nous avons eu des discussions sur le long terme, sur les choses à travailler, nous étions d’accord »