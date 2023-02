Ancien entraî­neur et capi­taine de Coupe Davis de Novak Djokovic avec qui il a remporté la mythique compé­ti­tion par équipes en 2010, Nikola Pilic était logi­que­ment aux anges après le 10e sacre de son ancien poulain à l’Open d’Australie.

Selon lui, ce 22e titre du Grand Chelem décroché dans des condi­tions parti­cu­lières, un an après l’ex­pul­sion injuste et rocam­bo­lesque de Novak du terri­toire austra­lien, vient rappeler à tout le monde que le Serbe est bel et bien le meilleur joueur de l’histoire.

« Indépendamment du trai­te­ment qu’il a reçu l’année dernière en Australie, Djokovic est retourné à Melbourne et a joué son meilleur tennis. Les résul­tats disent tout. Avec tous les chiffres sur la table, j’af­firme objec­ti­ve­ment que Djokovic est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Il le mérite. Nous avons travaillé ensemble pendant des années et je suis content de l’avoir aidé. Je dis tout cela sans aucune exagération. »