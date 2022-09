Noah Rubin, ancien 125e mondial et créa­teur du média Behind The Racquet, connu pour ses coups de gueule, a décidé de se retirer du tennis. A cette occa­sion, il a résumé en une phrase assez amusante sa carrière de joueur professionnel.

« D’un côté, j’ai joué devant 15 000 Australiens contre l’un des plus grands joueurs de tennis, et de l’autre, j’ai joué un match à 22 heures à Poitiers, en France, où seuls mon entraî­neur et un chat fran­çais ont pu me voir donner le meilleur de moi‐même pour 75 euros, a raconté l’Américain avant d’ex­pli­quer sa décision.

Pour l’ins­tant, pour mon propre bonheur et ma stabi­lité, le mieux que je puisse donner est de m’ar­rêter. Ce n’est pas si facile de se débar­rasser de moi. Vous enten­drez toujours ce New‐Yorkais au franc‐parler un peu partout. Avec des docu­men­taires, des lignes de vête­ments, des clubs et un nouveau voyage dans lequel je me lance, je ne ferai pas de pause. »

Il est certain que nous enten­drons encore parler de Noah Rubin.